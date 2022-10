Ludwigsburg: 47-Jähriger bedroht Frau in Gaststätte mit Messer

Ein 47-Jähriger hat am Mittwoch (26.10.) in einer Gaststätte in Ludwigsburg eine 55-jährige Frau mit einem Messer bedroht. Gegen 23.25 Uhr rückte die Polizei zu der Gaststätte aus. Wie die Polizei mitteilt, soll es zuvor zwischen den Beiden zu einer kurzen verbalen Streitigkeit gekommen sein. Daraufhin soll der47-Jährigen ein Messer gezückt und der 55-Jährigen vor den Oberkörper gehalten haben.

Mehrere Zeugen schritten sofort ein und entwaffneten den Tatverdächtigen. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Der 47-Jährige soll sich laut Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben. Ein Rettungsdienst brachte ihn in eine psychiatrische Einrichtung.