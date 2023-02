Ludwigsburg: Autofahrerin kracht in Wasserleitung

Schwieberdingen (dpa/lsw) - Eine Autofahrerin ist im Kreis Ludwigsburg in ein Wasserrohr gekracht, aus dem anschließend eine drei Meter hohe Fontäne schoss. Die Sicht der 43-Jährigen war wohl durch Baustaub eingeschränkt, so dass sie ein Warnschild in Schwieberdingen übersah, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag mitteilte.

Die zerstörte Hauptwasserleitung ragte aus einem offenen Gullydeckel heraus, den die Frau am Mittwoch überfuhr. Das Wasser konnte von der Feuerwehr abgestellt werden. Der Schaden belief sich nach ersten Schätzungen auf 2000 Euro. Die Fahrerin blieb unverletzt.