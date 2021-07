Ludwigsburg: Mann schießt mit Luftgewehr – Fußgängerin am Hals getroffen

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Ein Mann hat in Ludwigsburg mit einem Luftgewehr geschossen und dabei eine Fußgängerin am Hals getroffen. Die 25-Jährige wurde leicht verletzt. «Ob das Absicht oder ein Versehen war, wird noch ermittelt», sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Der Mann soll am Donnerstagabend aus einer Wohnung heraus mehrmals geschossen haben.

Polizisten beschlagnahmten die Waffe. Gegen den 34-jährigen mutmaßlichen Schützen wird wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Das Luftgewehr soll einem Verwandten des Mannes gehören, der für die Waffe keine Waffenerlaubnis besitzt.

