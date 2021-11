Ludwigsburg: Weltrekord-Kürbis ist jetzt ein beleuchtetes Kunstwerk

Ludwigsburg (dpa) - Der bislang schwerste Kürbis der Welt ist jetzt deutlich leichter: Bei der Kürbisausstellung in Ludwigsburg ist aus dem Weltrekord-Gemüse ein großer Kürbisgeist geschnitzt, von innen beleuchtet und am Samstagabend der Öffentlichkeit präsentiert worden. Das Kunstwerk werde die traditionelle Ausstellung in den Gärten des Blühenden Barocks voraussichtlich noch bis zum kommenden Wochenende schmücken, teilte eine Sprecherin des Veranstalters mit.

Der Kürbis stammt von dem Züchter Stefano Cutrupi aus der Toskana. Bei den Kürbiswiegemeisterschaften in Italien Ende September brachte seine Züchtung stolze 1226 Kilogramm auf die Waage - und gilt damit als der schwerste Kürbis der Welt. Bei der anschließenden Europameisterschaft in Ludwigsburg wurde Cutrupis Kürbis erneut gewogen. Immerhin 1217,5 Kilogramm war das Gemüse dann noch schwer - Kürbisse verlieren mit der Zeit an Gewicht.

Der Hobby-Gemüsezüchter Udo Karkos, der Mitglied im europäischen Dachverband der Riesenkürbiszüchter ist, verwandelte den Weltrekord-Kürbis mit seiner Schnitzerei zwischen Freitagmorgen und Samstagabend in die Gestalt eines Geistes. Dadurch sei der größte geschnitzte und erleuchtete Riesenkürbis der Welt entstanden, hieß es seitens der Veranstalter.

Die Kürbisausstellung ist noch bis zum 5. Dezember zu sehen und wird am Abend leuchtend in Szene gesetzt.

