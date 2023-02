Luftballon in Oberleitung: Störung in Stuttgart wieder behoben

Zwischen dem Hauptbahnhof in Stuttgart (tief) und dem Feuersee ist es am Dienstag (21.02.) gegen 12 Uhr bei den S-Bahn-Linien zu Verspätungen und Zugausfällen gekommen. Grund dafür war ein Luftballon in der Oberleitung. Wie der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) mitteilte, ist die Störung mittlerweile wieder behoben (Stand 12.40 Uhr).



Bereits im Dezember ist es zu einem Chaos bei den S-Bahnen gekommen: Ein Luftballon hatte im Hauptbahnhof Stuttgart für einen Kurzschluss in der Oberleitung gesorgt.