Luftballon in Oberleitung: Verspätungen und Fahrtausfälle in Stuttgart

Zwischen dem Hauptbahnhof in Stuttgart (tief) und dem Feuersee kommt es bei den S-Bahn-Linien aktuell zu Verspätungen und Zugausfällen. Grund dafür ist ein Luftballon in der Oberleitung. Betroffen seien die Linien S1, S2, S3, S4, S5, S6 und S60. Das teilte der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) am Dienstag (21.02.) mit.

Bereits im Dezember ist es zu einem Chaos bei den S-Bahnen gekommen: Ein Luftballon hatte im Hauptbahnhof Stuttgart für einen Kurzschluss in der Oberleitung gesorgt.

Weitere Informationen folgen.