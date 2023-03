Mann übersieht im Auto Hundeleine: Frau schwer verletzt

Ilshofen (dpa/lsw) - Eine Frau ist schwer verletzt worden, weil ein Autofahrer in ihre Hundeleine gefahren ist. Der 55-Jährige hatte gerade das Gelände eines Geschäfts in Ilshofen (Kreis Schwäbisch-Hall) befahren und die gespannte Hundeleine übersehen, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte. Durch die Wucht sei die 72-Jährige umgerissen worden und auf den Boden gestürzt.

Sie wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Hund blieb bei dem Vorfall am Dienstag unverletzt. Am Auto entstand ein Schaden von 500 Euro.