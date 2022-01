Ditzingen (dpa/lsw) - Im Streit hat ein Mann in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) seinen Nachbarn lebensgefährlich verletzt. Wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte, brachten Rettungskräfte den Verletzten am Sonntagabend in ein Krankenhaus. Weitere Details sowie die Ursache der Auseinandersetzung waren zunächst unklar.

