Mann ersticht mutmaßlich seinen Wohnungsnachbarn

Herrenberg (dpa/lsw) - Nach einer Auseinandersetzung mit einem Wohnungsnachbarn ist ein Mann in Herrenberg (Kreis Böblingen) seinen Stichverletzungen erlegen. Der 64-Jährige starb am Montag noch in seinem Wohnhaus, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Sein 62 Jahre alter mutmaßlicher Kontrahent kam am Dienstag wegen Verdachts des Totschlags in Untersuchungshaft. Die beiden Männer waren in der Wohnung des Opfers in Streit geraten. Der türkische Verdächtige soll mit einem Messer auf seinen Nachbarn eingestochen haben. Dieser konnte noch an der Wohnungstüre einer Nachbarin klingeln, ehe er zusammenbrach. Polizisten nahmen den mutmaßlichen Täter kurz darauf auf einem Spielplatz in der Nähe fest.