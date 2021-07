Mann in Esslingen angeschossen

Esslingen (dpa/lsw) - Bei einer Auseinandersetzung zweier Gruppen in Esslingen ist ein Mann durch einen Schuss schwer verletzt worden. Er schwebe aber nicht in Lebensgefahr, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag weiter. Die Ermittlungen der Polizei liefen noch. Es habe keine Festnahmen gegeben. Die Beamten hätten Zeugen befragt.

Die Hintergründe zu der Tat waren zunächst noch unklar. Klar ist, dass es in der Nacht zu Dienstag vor dem Schuss einen Streit zwischen den Personengruppen gab. Im Laufe des Tages will die Polizei weitere Angaben zu dem Fall machen, in Absprache mit der Staatsanwaltschaft.

