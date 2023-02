Mann in Plochingen durch Schuss schwer verletzt

Plochingen (dpa/lsw) - In Plochingen (Landkreis Esslingen) ist in der Nacht zum Samstag ein Mann durch mindestens einen Schuss schwer verletzt worden. Lebensgefahr bestehe nicht, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag. Der Täter oder die Täter seien flüchtig.

Den Angaben zufolge wurde die Tat am frühen Morgen gegen 3.20 Uhr in der Innenstadt verübt. Die Hintergründe liegen noch im Dunkeln. Ob ein Schuss oder mehrere Schüsse abgegeben wurde, wurde nicht mitgeteilt. Auch zum Alter des Opfers und der Art seiner Verletzungen gab es bisher keine Angaben.

Die Polizei ist nach ihren Angaben am Samstag mit starken Kräften vor Ort, etwa um Spuren zu suchen. Zuvor war auch mit einem Hubschrauber nach dem Täter oder den Tätern gefahndet worden.