Mann in Stuttgart lebensgefährlich verletzt - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Stuttgart sucht Zeugen zu einem Vorfall in der Stuttgarter Leonhardstraße, bei dem ein Mann am frühen Dienstagmorgen (29.09.) lebensgefährlich verletzt wurde. Passanten meldeten gegen 02.45 Uhr auf Höhe der Leonhardstraße 14 einen am Boden liegenden Mann der Polizei. Weitere Zeugen gaben laut der Polizei Stuttgart an, dass sich der offenbar alkoholisierte 44-Jährige zuvor mit zwei Männern gestritten hatte und aus bislang unbekannter Ursache zu Boden gestürzt ist.

Die beiden unbekannten Männer rannten anschließend davon. Ob sie etwas mit dem Sturz zu tun haben, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, so die Polizei. Sie werden beschrieben als etwa 20 bis 25 Jahre alt mit Vollbart. Ein Mann soll hell gekleidet gewesen sein, der andere dunkel. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/89905778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.