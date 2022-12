Mann springt Handy hinterher: Kracht durch Lagerhallendach

Freiberg am Neckar (dpa/lsw) - Bei dem Versuch, sein aus dem Fenster gefallenes Handy zu retten, ist ein Mann in Freiberg am Neckar durch das Wellblechdach einer Lagerhalle gekracht und dabei schwer verletzt worden. Nach dem Aufprall auf dem Boden habe der 36-Jährige am Sonntagmorgen stundenlang um Hilfe gerufen, bevor Nachbarn die Schreie schließlich gehört hätten, teilte die Polizei am Montag mit.

Der Mann habe am Fenster einer Wohnung in der Stadt im Kreis Ludwigsburg telefoniert, als ihm das Handy aus der Hand gefallen und auf dem Dach gelandet sei. Um es wieder zu holen, sei er aus dem Fenster geklettert und zwei Meter in die Tiefe auf das Lagerhallendach gesprungen. Dieses sei eingekracht und der Mann weitere sieben Meter auf den Hallenboden gestürzt.

Durch seine schweren Beinverletzungen habe der Mann nicht aufstehen können. Erst in den späten Morgenstunden hätten Nachbarn die Hilfeschreie gehört und einen Krankenwagen gerufen. Der Mann schwebe nicht in Lebensgefahr.