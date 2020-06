Nürtingen (dpa/lsw) - Bei einem Arbeitsunfall ist ein 32 Jahre alter Mann am Bahnhof Nürtingen (Kreis Esslingen) leicht verletzt worden. Er stürzte bei Bauarbeiten am Sonntagabend zwischen einen Arbeitszug und das Gleis, wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen mitteilte. Den Unfall hatte er demnach selber verschuldet. Die genauen Umstände waren aber zunächst unklar.