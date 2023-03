Maserati nach Unfall in Stuttgart beschlagnahmt - über 100.000 Euro Schaden

Bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag (27.03.) ist in der Schloßstraße in Stuttgart ein geschätzter Schaden von über 100.000 Euro entstanden. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

62-Jähriger fährt gegen Oberleitungsmast

Ein 62-jähriger Autofahrer war gegen 10.40 Uhr mit seinem Maserati in der Schloßstraße Richtung Planie-Tunnel unterwegs, als er auf Höhe der Kienestraße nach links von der Fahrbahn abkam. Er fuhr über das Gleisbett und in der Folge gegen einen Oberleitungsmast. Nach dem Unfall flüchtete der Fahrer zu Fuß in Richtung Berliner Platz, kam aber kurz darauf zur Unfallstelle zurück.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Polizeibeamte stellten fest, dass der Fahrer mutmaßlich unter Drogeneinfluss stand. Der 62-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder freigelassen. Die 32-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. Der Maserati wurde abgeschleppt und beschlagnahmt. Die Schloßstraße war in Richtung Berliner Platz für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 071189904100 an die Verkehrspolizei zu wenden.