Mehrere Wohnwagen auf Parkplatz ausgebrannt

Steinheim an der Murr (dpa/lsw) - Auf einem Parkplatz in Steinheim an der Murr (Kreis Ludwigsburg) sind in der Nacht zu Samstag mehrere Wohnwagen ausgebrannt. Dabei sei nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 150.000 Euro entstanden, teilte die Polizei mit. Beim Eintreffen der Feuerwehr hätten bereits mehrere Wagen in Brand gestanden. Die große Hitze habe dann noch weitere Fahrzeuge beschädigt. Wie viele Wagen insgesamt betroffen waren, stand zunächst nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen.