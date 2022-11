Menschen in Gaststätte in Stuttgart mit Messer bedroht: 32-Jähriger in Haft

Die Polizei hat in der Nacht zum Samstag (19.11.) einen 32 Jahre alten Mann festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, die Gäste einer Gaststätte in Stuttgart mit einem Messer bedroht zu haben. Inzwischen befindet sich der Mann in Untersuchungshaft.

Gäste bedroht: Polizei kann Mann überwältigen

Die Polizei war nach Mitternacht in die Gaststätte am Wilhelmsplatz gerufen worden. Laut einer gemeinsamen Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart, stand der 32-Jährige beim Eintreffen der Beamten vor einem Tisch mit etwa zehn Personen. "Er bedrohte diese und artikulierte lautstark, dass er in Afghanistan bereits viele Menschen getötet habe", heißt es in der Mitteilung. Die Polizisten konnten den Mann entwaffnen. Trotz erheblichen Widerstands konnte er überwältigt werden.

32-Jähriger befindet sich in Haft

Ein Polizist wurde bei dem Einsatz leicht verletzt. Der 32-Jährige, ein afghanischer Staatsangehöriger, wurde am Samstag einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte.