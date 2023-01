Messerangriff in Asylunterkunft: Täter in U-Haft

Schwäbisch Hall (dpa/lsw) - Ein Mann soll mit einem Messer auf einen Sicherheitsmann in einer Asylunterkunft in Schwäbisch Hall losgegangen sein. Der Sicherheitsmitarbeiter wurde bei dem Vorfall am Mittwoch leicht verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 27-jährige Verdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft.

Erst habe der Mann auf den 59-jährigen Sicherheitsmann eingeprügelt, sei dann zurück in sein Zimmer gerannt und habe ein Messer geholt. Dem Opfer gelang es laut Polizei, den Messerangriff abzuwehren. Weitere Bewohner der Unterkunft hätten den Angreifer überwältigen können.

Zu der Situation kam es offenbar, weil der Täter sich bei dem Opfer nach den Öffnungszeiten der dortigen Ausländerbehörde erkundigt hatte. Als der Sicherheitsmann nach Polizeiangaben ihm gesagt habe, dass die Behörde mittwochs geschlossen habe, soll der 27-Jährige ausgerastet sein. Der Mann wurde am Donnerstag in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.