Mit Messer auf Partner eingestochen? 36-Jährige aus Esslingen in Haft

Eine 36-Jährige aus Esslingen befindet sich seit Sonntag (04.09.) in Untersuchungshaft. Ihr wird vorgeworfen, am Freitag ihren Partner mit einem Messer verletzt zu haben.

"Beziehungsstreit" eskaliert

Nach bisherigem Ermittlungsstand war es am Abend des 2. September zwischen dem Paar zu einem "Beziehungsstreit" gekommen. Das geht aus einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Kriminalpolizei Esslingen hervor. Im Verlauf des Streits soll die 36-Jährige ihren Partner angegriffen haben und mit einem Messer auf ihn eingestochen haben. Als der Mann das Messer zu fassen bekam, soll er seiner Partnerin damit ebenfalls eine Stichverletzung zugefügt haben. Anschließend flüchtete er aus der Wohnung und alarmierte die Polizei.

Beide Partner werden im Krankenhaus behandelt

Der Mann wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Inzwischen konnte er das Krankenhaus wieder verlassen. Die 36-Jährige wurde ambulant im Krankenhaus behandelt und noch in der Nacht zum Samstag vorläufig festgenommen.

Ein Richter ordnete am Samstag Untersuchungshaft an. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts dauern an.