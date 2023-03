Mode, Schmuck und Möbel: Das bietet die Design-Messe Blickfang 2023 in Stuttgart

Die Designmesse Blickfang feiert 30-jähriges Jubiläum: In der Liederhalle in Stuttgart dreht sich drei Tage lang alles um Möbel, Mode und Schmuck. Öffnungszeiten, Tickets und Programm: Wir haben alle wichtigen Infos zum Event zusammengefasst.

Wann ist die Designmesse Blickfang in Stuttgart?

Die 30. Designmesse Blickfang findet vom 10. bis 12. März statt. Los geht’s am Freitag (10.02.) von 12 bis 20 Uhr. Am Samstag (11.02.) kann man die Messe von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag (12.02.) von 11 bis 18 Uhr besuchen.

Wo findet das Event statt?

Die Designmesse Blickfang findet im Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle am Berliner Platz 1-3 in Stuttgart statt.

Was wird geboten?

Zum 30. Jubiläum verteilen sich insgesamt 250 Design Labels aus 15 Nationen in der gesamten Liederhalle. Vertreten sind Labels aus den Bereichen Möbel, Mode und Schmuck. Dabei werden „Neuentdeckungen aus der internationalen Möbelszene, Mode am Puls der Zeit und aufstrebende Designtalente" präsentiert, heißt es auf der Homepage. Produkte können nicht nur bestaunt, sondern auch gekauft werden. Auf der Kids Sonderschau wird gezeigt, wie Designer „Spiel und Spaß mit Design vereinen".

Auf dem Programm stehen auch Vorträge und Wettbewerbe. Die Stuttgarter Designer Markus Jehs und Jürgen Laub sind die Kuratoren dieses Jahr. 1994 gründeten sie ihr eigenes Designstudio jehs+laub in Stuttgart. Ihre Aufgaben als Kuratoren ist es junge Labels zu begutachten, Talente für den Newcomer-Preis Future-Forward auszuwählen und die Designpreis-Gewinner zu küren.

Designmesse Stuttgart: Tickets und Preise

Eine Tageskarte für die Designmesse kostet 14 Euro. Ein ermäßigtes Ticket für Schüler, Studierende und Menschen mit Behinderung, die einen gültigen Ausweis haben, zahlen 12 Euro. Für Kinder bis 14 Jahren ist der Eintritt frei. Tickets können online vorab bestellt werden. Vor Ort gibt es noch ein begrenztes Kontigent an Tickets.