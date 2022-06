Mord im Rockermilieu? Vier Männer in Stuttgart vor Gericht

Stuttgart (dpa) - Sie sollen ihn mitten am Tag in einen Hinterhalt gelockt haben, mit Waffen verprügelt und auf ihn eingestochen haben: In Stuttgart müssen sich seit Donnerstag vier junge Männer vor Gericht wegen gemeinschaftlichen heimtückischen Mordes an einem 22-jährigen Mann verantworten. Das Motiv aus Sicht der Staatsanwaltschaft: Das Opfer wollte sich aus der Gruppierung der sogenannten Esslinger Kurden lösen - diese Gruppe soll aus der verbotenen rockerähnlichen Gang Red Legion hervorgegangen sein. Außerdem passte einem der Angreifer laut Staatsanwaltschaft nicht, dass der 22-Jährige mit seiner Schwester zusammen war. Das Opfer starb nach der Attacke am 10. Oktober 2021 im Stuttgarter Stadtteil Feuerbach an seinen Verletzungen. Der Prozess wird am 22. Juni fortgesetzt.