Stuttgart-Luginsland.

Bei einem Motorradunfall am Samstag sind ein 28-Jähriger Motorradfahrer und seine Sozia schwer verletzt worden. Laut Polizei war der Motorradfahrer gegen 12.25 Uhr auf der Fellbacher Straße, Höhe Dietbachstraße, in Richtung Fellbach aus ungeklärter Ursache zu weit nach rechts gefahren und gegen einen Laternenmasten geprallt. Er und seine 18-jährige Sozia wurden mit schweren Verletzungen in eine Stuttgarter Klinik gebracht.