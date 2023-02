Muddy Angel Run 2023 in Stuttgart: Durch den Schlamm für den guten Zweck

Der Hindernislauf "Muddy Angel Run" macht 2023 wieder Station in Stuttgart. Der schlammige Parcours wird am 5. August auf dem Messegelände aufgebaut. Teilnehmen können nur Frauen. Was steckt hinter der Veranstaltung? Und wie fit muss man sein, um teilzunehmen? Ein Überblick.

Was ist der Muddy Angel Run?

Der Muddy Angel Run ist ein Hindernisparcours. Auf einer fünf Kilometer langen Strecke sind 14 Hindernisse aufgebaut. Der sportliche Ehrgeiz steht bei dem Event nicht im Vordergund. Tempo spielt keine Rolle. Vielmehr geht es um den Spaß daran, gemeinsam mit dem Team ins Ziel zu kommen. Und dabei extrem dreckig zu werden.

Wie anspruchsvoll sind die Hindernisse?

Der Hindernisparcours ist vermutlich kein Spaziergang. Sonderlich anspruchsvoll sind die Hindernisse, im Vergleich zu anderen Matschläufen wie "Tough Mudder" oder "Mud Masters", jedoch nicht. Die Teilnehmerinnen müssen unter anderem eine Rutsche hinunterrutschen, vom Trampolin auf ein Sprungkissen hüpfen, können sich im Schaumparty-Becken sauber machen, nur um dann wieder durch eine Matschgrube robben zu müssen. Der größte Gegner auf der Strecke: Die Überwindung. Wer sich trotzdem vorher fit machen will, kann sich auf der Webseite der Veranstaltung einen Trainingsplan herunterladen.

Wer kann am Muddy Angel Run teilnehmen?

Der Lauf ist beschränkt auf weibliche Teilnehmerinnen. Das Mindestalter liegt bei zwölf Jahren. Teilnehmerinnen im Alter zwischen zwölf und 15 Jahren müssen von einer volljährigen Person begleitet werden. Sie benötigen außerdem eine Einverständniserklärung und einen Haftungssausschluss, unterschrieben von einem Erziehungsberechtigten. Teilgenommen werden kann im Team oder als Einzelperson.

Was kostet die Teilnahme?

Tickets gibt es ab 49 Euro. Ehrenamtliche Helfer dürfen kostenlos teilnehmen. Außerdem gibt es für jedes Event 50 Plätze für Brustkrebs-Betroffene, die kostenlos starten dürfen.

Laufen für den guten Zweck: Der Kampf gegen Brustkrebs

Die Veranstalter wollen mit dem Muddy Angel Run auf das Thema Brustkrebs aufmerksam machen. Für jedes Ticket und jeden gekauften Artikel aus dem Fanshop wird 1 Euro an Organisationen gespendet, die sich im Kampf gegen Brustkrebs engagieren.