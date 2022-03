Musik für den Frieden: Orchester setzen in Stuttgart Zeichen gegen den Krieg

Gemeinsam für den Frieden: Die Stuttgarter Philharmoniker, die Staatsoper Stuttgart, das SWR Symphonieorchester und das Stuttgarter Kammerorchester werden am kommenden Samstag, 5. März, um 16.30 Uhr auf den Stufen vor dem Opernhaus ein Mitmach-Konzert als Zeichen gegen Krieg und Gewalt veranstalten.

Noten auf der Website

Wie die Landeshauptstadt am Donnerstag (03.03.) mitteilte, sind musikalische Einrichtungen und Einzelpersonen, Chöre, Sängerinnen und Sänger, Berufsmusikerinnen und –musiker sowie Amateurinnen und Amateure sind eingeladen, daran teilzunehmen. "Dazu werden in den nächsten Tagen Noten über die Websites der vier beteiligten Institutionen veröffentlicht", heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus.

Oberbürgermeister Frank Nopper wird einen Friedensappell an alle Menschen richten, die Präsidentin des Landtags von Baden-Württemberg, Muhterem Aras wird ebenfalls zu den Anwesenden sprechen. Mitwirkende und Zuhörer müssen die derzeit geltende Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg zu Veranstaltungen unter freiem Himmel beachten.

Appell der vier Orchester

„Es ist uns wichtig, angesichts des Krieges, der sich derzeit im Osten Europas abspielt, ein Zeichen zu setzen. Unsere Kultur lebt, wie alle Zivilisation, vom Interesse aneinander und vom Gespräch miteinander. Wir als Musikerinnen und Musiker wissen: Nur das Hören aufeinander, gegenseitige Achtung und der gewaltfreie Austausch zwischen Menschen verschiedenster Herkunft, Länder und Nationen bringen uns voran. Den Frieden, die Freiheit und die Vernunft, die dazu nötig sind, fordern wir für alle Menschen in Europa und der ganzen Welt!“, teilen die vier Orchester gemeinsam mit.