Mutmaßliche Schlägerei Dutzender löst Polizeieinsatz aus

Asperg (dpa/lsw) - Eine mutmaßliche Schlägerei von Dutzenden Jugendlichen hat in der Asperger Innenstadt (Kreis Ludwigsburg) einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Zeugenangaben zufolge sollen sich am Montagabend zwischen 50 und 100 junge Leute getroffen haben. Die Polizei fand nur noch mehrere kleinere Gruppen vor, hieß es in einer Mitteilung von Dienstag. Die Beamten beschlagnahmten unter anderem Baseballschläger und Tierabwehrsprays bei Jugendlichen zwischen 15 und 19 Jahren und sprachen Platzverweise aus.

