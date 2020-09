Mutmaßlicher «Dreifachmörder» steht vor Gericht

Stuttgart (dpa/lsw) - Aus Wut über einen abgeschalteten Anschluss für das W-Lan in seiner Wohnung soll ein Mann seinen Vermieter und zwei weitere Menschen getötet haben. Er habe heimtückisch und aus niederen Beweggründen gehandelt, sagte der Staatsanwalt am Dienstag vor dem Stuttgarter Landgericht zum Auftakt der als «Dreifachmord von Holzgerlingen» bekannt gewordenen Tat. Der heute 31-Jährige habe in der Dachgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses gewohnt.



Das Verhältnis zwischen ihm und den Mitbewohnern des Hauses sei schon längere Zeit erheblich zerrüttet gewesen. Zu den Opfern gehörten neben dem Vermieter auch dessen Lebensgefährtin und Vater. Der Bosnier habe sie erstochen, sagte der Staatsanwalt. Am 18. März waren die Leichen einer 27-Jährigen sowie ihres 33 Jahre alten Lebensgefährten und dessen 62-jährigem Vater von der Polizei gefunden worden. Zuvor hatte die Mutter der getöteten 27-Jährigen die Polizei verständigt, da die Tochter einen Termin nicht eingehalten hatte und telefonisch nicht erreichbar war.

Nach der Tat floh der Mann nach Italien. Dort wurde er wenige Tage später verhaftet und im Juni nach Deutschland ausgeliefert. Für den Mordprozess hat das Gericht zwölf Verhandlungstermine bis zum 15. Dezember angesetzt.