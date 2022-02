Nächtliche Bauarbeiten in Fellbach: Fahrplanänderungen bei S2 und S3

Wegen nächtlicher Bauarbeiten in Fellbach kommt es Ende September zweimal zu Fahrplanänderungen bei den S-Bahnlinien S2 und S3. Das teilt der VVS am Montag (13.09.) mit.

Den Angaben zufolge wird zunächst in der Nacht von Donnerstag (23.09.) auf Freitag und dann noch einmal in der Nacht von Montag (27.09.) auf Dienstag an der Oberleitung in Fellbach gearbeitet. "Jeweils von 22:45 bis 04:10 Uhr werden dadurch die Züge der S2 und S3 Richtung Stuttgart umgeleitet", heißt es weiter.

Welche Halte entfallen?

Laut aktueller Mitteilung des VVS vom 20. September entfallen bei den Zügen, die um 23:00, 23:10, 23:30, 23:40, 00:00, 00:10 und 00:40 Uhr in Waiblingen abfahren, die Halte Sommerrain und Nürnberger Straße.

"Fahrgäste nach Sommerrain und Nürnberger Straße fahren nach Bad Cannstatt und steigen dort in eine S-Bahn Richtung Waiblingen um", so der VVS. Vor Fahrtantritt sollte die jeweilige Verbindung in der Fahrplanauskunft geprüft werden.