Nach erneuter Krawallstimmung: Stadt Stuttgart sperrt Freitreppe zum kleinen Schlossplatz

Ab sofort wird die Freitreppe zum kleinen Schlossplatz an Freitagen und Samstagen sowie vor Feiertagen jeweils zwischen 20 Uhr und 6 Uhr des Folgetags gesperrt. Das gibt die Landeshauptstadt Stuttgart in einer Pressemitteilung am Dienstag (01.06.) bekannt.

Die Sperrung der Treppe sei das Ergebnis einer intensiven Beratung zwischen Stadt und Polizei und eine Reaktion auf Auseinandersetzungen zwischen Polizeibeamten und mehreren hundert Jugendlichen und Heranwachsenden in der Nacht von Samstag auf Sonntag (29. /30.05.).

Clemens Maier, Bürgermeister für Sicherheit, Ordnung und Sport, sagte, dass die Freitreppe Samstagnacht Ausgangspunkt der Provokationen und Übergriffe auf Polizeibeamte gewesen sei. Von dort aus wurden die Einsatzkräfte massiv beleidigt und teilweise auch mit Flaschen beworfen. Das soll künftig verhindert werden.

Der Ordnungsbürgermeister erklärte, dass Überlegungen zu einem Verweilverbot in Teilen des Cityrings vorerst zurückgestellt würden, weil davon auch diejenigen betroffen wären, die sich friedlich und ordnungsgemäß verhalten. Es solle kein Kollektivverbot wegen des Fehlverhaltens Einzelner für alle Stuttgarterinnen und Stuttgarter sowie Besucher geben.

Neben der Sperrung der Freitreppe wollen Stadt und Polizei die Präventionsarbeit noch weiter ausbauen. Zusätzlich zu den Sozialarbeitern der Mobilen Jugendarbeit werden auch speziell geschulte Kommunikationsteams der Polizei im Einsatz sein und „Provokateure“ ansprechen und aufklären.

Darüber hinaus wird die Polizei die personenbezogenen Aufklärungsmaßnahmen verstärken. Markus Eisenbraun, Vizepräsident des Polizeipräsidiums Stuttgart, erklärte: „Es hat sich gezeigt, dass es immer wieder Rädelsführer gibt, die die überwiegend friedliche Menge anzustacheln versuchen. Dabei nutzen sie die Freitreppe als Tribüne.“ Diese Personen will die Polizei identifizieren und gezielt auf ihr Verhalten einwirken.