Nach Fahndung: Polizisten finden vermissten Mann aus Krankenhaus in Stuttgart

Die Polizei in Stuttgart hat nach einem vermissten 56-Jährigen gesucht, der am Freitag (06.01.) aus einem Krankenhaus in Bad Cannstatt verschwunden war. Seit Sonntagnacht wurde mit einem Foto nach dem Mann gefahndet - mit Erfolg.

Hinweis aus der Bevölkerung

Wie die Polizei am Sonntagmittag mitteilt, fanden Polizeibeamte den Mann gegen 11.30 Uhr in einer Grünanlage an der Stresemannstraße. Zuvor war ein Hinweis aus der Bevölkerung eingegangen. Die Polizisten brachten den 56-Jährigen wieder zurück in das Krankenhaus an der Auerbachstraße.

Bei der Suche nach dem Mann war der Mitteilung zufolge auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.