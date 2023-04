Nach Kettcar-Unfall: Mann schlägt Fünfjährigem ins Gesicht

Remseck am Neckar (dpa/lsw) - Ein 73-Jähriger hat in der Nähe von Ludwigsburg einem Fünfjährigen ins Gesicht geschlagen. Nach Polizeiangaben vom Samstag hatte der Junge den Mann zuvor unabsichtlich mit seinem Kettcar auf einer Strecke in Remseck am Neckar angefahren. Der 73-Jährige habe - mutmaßlich aus Reflex - ausgeholt und dem Fünfjährigen mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Die Eltern des Jungen stellten Strafantrag gegen den 73-Jährigen. Verletzungen erlitt der Junge bei dem Vorfall am Freitag nicht.