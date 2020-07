Nach Krawallnacht in Stuttgart: Polizei verhaftet weiteren Tatverdächtigen

Polizeibeamte haben am Samstag (04.07.) einen 19-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, an den Ausschreitungen und Plünderungen in der Stuttgarter Innenstadt (20.06.-21.06.) beteiligt gewesen zu sein. Laut Polizeibericht führten intensive Ermittlungen zu dem jungen Mann, der in der Krawallnacht Polizeibeamte beleidigt und Streifenwagen beschädigt haben soll. Außerdem soll er an den Plünderungen teilgenommen haben.

Der griechische Staatsbürger wurde am Sonntag (05.07.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ.