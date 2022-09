Nach Raub auf Tabakladen in Stuttgart: Polizei sucht öffentlich nach Tätern

Nach einem Raub auf einen Tabakladen in Stuttgart hat die Polizei nun eine Öffentlichkeitsfahndung nach den Räubern herausgeben. Drei Unbekannte sollen am Mittwochabend (24.08.) mehrere E-Zigaretten aus einem Tabakladen in der Schulstraße erbeutet haben. Einer von ihnen soll den Betreiber des Ladens zudem mit einem Messer bedroht haben.

Was war geschehen

Die drei Männer, die im Alter von 15 bis 17 Jahren gewesen sein sollen, betraten gegen 19.50 Uhr das Geschäft. Einer blieb am Eingang stehen und schob Wache, während der zweite aus der Auslage mehrere E-Zigaretten in seinen Rucksack packte. Der Dritte im Bunde blieb wohl im Raum stehen und bedrohte den Betreiber des Ladens, als dieser auf ihn zugehen wollte. Mit einem Messer hielt er den 29-jährigen Betreiber auf Abstand. Die Unbekannten flüchteten anschließend in Richtung Marktplatz. Zu dieser Zeit fand noch das Weindorf in Stuttgart statt. Sie verschwanden somit unauffällig in der Menschenmenge.

Die Bilder stammen von der Überwachungskamera des Tabakladens:

Ein Raub auf einen Tabakladen am (24.08.) in der Schulstraße in Stuttgart. © Polizei Baden-Württemberg

Zu den Tatpersonen

Die Täter sollen alle eine schwarze Basecap sowie einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz getragen haben. „Der Jugendliche, der das Messer hielt, war etwa 180 Zentimeter groß und trug ein schwarzes T-Shirt, eine hellgraue Jogginghose sowie schwarze Adidas Sportschuhe mit weißen Streifen und schwarzer Sohle“, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung vom Freitag (02.09.).

Der Junge, der die erbeutete Ware in seinen schwarzen Rucksack packte, soll auch 1,80 Meter groß gewesen sein. Bekleidet war er mit einer schwarzen Adidas-Jacke mit drei weißen Streifen, einer dunkelblauen Jeans und weißen Sneakern.

Der dritte Täter, der im Eingangsbereich Wache stand, war etwa 1,70 Meter groß. Er trug ein weißes T-Shirt, eine weiße kurze Sporthose, weiße Tennissocken, weiße Sneaker mit schwarzen Applikationen und eine weiße Herrenhandtasche.

Hinweise können unter der Telefonnummer 0711/899 057 78 gegeben werden.