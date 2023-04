Nach Schüssen in Plochingen: LKA ermittelt zu möglichen Zusammenhängen

Plochingen (dpa/lsw) - Nach mehreren Schüssen auf einen Gastwirt in Plochingen (Landkreis Esslingen) ermittelt das Landeskriminalamt (LKA), ob es Zusammenhänge zu ähnlichen Vorfällen gibt. Der 34-jährige Inhaber, der laut Mitteilung zur Tatzeit am frühen Sonntagmorgen alleine in der Gaststätte am Bahnhof war, wurde leicht verletzt. Er habe das Krankenhaus nach kurzer Zeit wieder verlassen können, teilten das LKA und die Polizei mit. Die Fahndung nach einem Auto, aus dem heraus geschossen worden war, blieb zunächst erfolglos.

Am 25. Februar war - ebenfalls in Plochingen - ein 66 Jahre alter Mann angeschossen und schwer verletzt worden. Wenige Tage später bildeten das LKA und das Polizeipräsidium Reutlingen eine gemeinsame Ermittlungsgruppe. Auch Vorfälle mit Schüssen aus den Bereichen der Präsidien in Ulm und Stuttgart werden hier unter die Lupe genommen. «Die Zusammenführung beim LKA BW dient dem Ziel, die vorhandenen Ermittlungs- und Auswertungserkenntnisse zentral zusammenzuführen, um die Auswertung in einem übergreifenden Kontext durchzuführen und die Ermittlungen zu bündeln», erklärte ein Sprecher am Sonntag.