Nach Skelett-Fund in Stuttgart: Identität des Leichnams geklärt

In einem Waldstück an der Stuttgarter Fasanenhofstraße ist am Donnerstag (04.08.) ein Skelett gefunden worden. Nun konnte der Leichnam identifiziert werden. Das teilen Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch (10.08.) mit.

Den Angaben zufolge handelt es sich bei der verstorbenen Person um einen Mann. Dieser sei Mitte Juli 2021 als vermisst gemeldet worden. Zum damaligen Zeitpunkt sei er 37 Jahre alt gewesen. Laut Polizeibericht gehen die Ermittler nicht davon aus, dass der Verstorbene Opfer einer Straftat geworden ist. Das legen die Obduktionsergebnisse und die Spurenlage nahe.

Ein Passant hatte das Skelett des Mannes am Donnerstagnachmittag entdeckt und gegen 16.30 Uhr die Polizei alarmiert.