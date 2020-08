Nach Social-Media-Post: Nächtliche Katzenrettung in Aalen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (26.08.) kam es in Aalen zu einer Rettungsaktion für eine Katze. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, hatte eine Anwohnerin der Friedrichstraße gegen 00.45 Uhr die Beamten verständigt, nachdem sich offenbar zwischen mehreren Gebäuden Personen aufgehalten haben und es wohl etwas laut zuging. Was war passiert?

"Vor Ort stellte sich heraus, dass die Katze einer 51-Jährigen bereits am Sonntag auf einen Baum geklettert war und sich nicht mehr herunter traute", heißt es im Polizeibericht. Die findige Besitzerin hatte den Sachverhalt in den sozialen Medien gepostet und dort um Hilfe gebeten, woraufhin ein ambitionierter Kletterer aus Aalen prompt mit seinem Equipment zur Rettung der Katze kam.

In ungefähr zwölf Metern Höhe gelang es dem Mann, den Vierbeiner in einem Katzenkäfig unterzubringen und anschließend den Käfig und sich selbst professionell abzuseilen. Die Katze und ihr Retter kamen unverletzt wieder am Boden an.