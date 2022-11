Nach Tötungsdelikt in Filderstadt-Sielmingen: Tatverdächtiger in U-Haft

Nach einem Tötungsdelikt in einer Flüchtlingsunterkunft in Filderstadt-Sielmingen (Kreis Esslingen) befindet sich der Tatverdächtige in Untersuchungshaft.

Obduktion soll Aufschluss über den Tathergang geben

Laut einer Mitteilung soll der 26 Jahre alte gambische Staatsangehörige am Sonntagmorgen (06.11.) in einer Sielminger Flüchtlingsunterkunft einen 25-jährigen Landsmann tödlich verletzt haben. Eine für den Montag (07.11.) anberaumte Obduktion des Getöteten soll Aufschluss über den Tathergang und die genaue Todesursache geben.

Der Tatverdächtige hatte sich kurze Zeit nach der Tat beim Polizeirevier in Filderstadt gestellt, worauf er festgenommen wurde. Der Mann, der derzeit von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch macht, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Montagnachmittag beim Amtsgericht Stuttgart dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl gegen den Beschuldigten erließ und in Vollzug setzte.