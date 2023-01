Nach Verfolgungsjagd: Polizei sucht weiter nach Raser

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Nachdem sich ein Falschfahrer am Wochenende bei Stuttgart eine abenteuerliche Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hat, dauert die Suche nach ihm an. Bislang habe man den Fahrer nicht identifizieren können, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Ludwigsburg am Montag. «Die Ermittlungen dazu, wer am Steuer saß laufen weiter.»

In der Nacht zum Samstag hatte der Mann mit einer Geschwindigkeit von bis zu 300 Stundenkilometern Dutzende Streifenwagen abgehängt. Laut Polizei hatte er seinen Sportwagen aus noch nicht näher bekanntem Grund an einem Stauende gedreht und war in der falschen Richtung zurück nach Stuttgart gerast.

Ein Polizeihubschrauber hatte ihn schließlich auf der A8 in Richtung München bis nach Mühlhausen im Täle (Landkreis Göppingen) verfolgen können. Dort war der Raser von der Autobahn abgefahren, hatte sein Auto abgestellt und war zu Fuß geflohen. Der knapp 200.000 Euro teure Wagen wurde sichergestellt.