Nach Vergewaltigung in Stuttgart: Fall nach neun Jahren gelöst

Polizeibeamte haben am Donnerstag (01.12.) einen 45-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, im Jahr 2013 eine damals 34-jährige Frau in Stuttgart vergewaltigt zu haben.

Wie die Polizei mitteilte, soll der damals 36-Jährige im Dezember 2013 mit der damals 34-jährigen Prostituierten zunächst einvernehmlichen Geschlechtsverkehr in einem Auto auf einem Parkplatz an der Mittleren Filderstraße gehabt haben. Im Anschluss soll der heute 45-Jährige die Frau mit einem Messer bedroht haben, ihren Lohn geraubt und sie vergewaltigt haben. Ihr gelang die Flucht aus dem Fahrzeug. Der zunächst unbekannte Mann fuhr mit seinem Auto davon.

"Cold Case" nach neun Jahren gelöst

Neun Jahre später kam die Kriminalpolizei nun auf die Spur des Tatverdächtigen. Über einen DNA-Treffer identifizierten die Beamten den Mann als den mutmaßlichen Täter. Sie nahmen ihn in seiner Wohnung in Stuttgart fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 45-jährige deutsche Staatsangehörige im Anschluss einem Haftrichter vorgeführt. Der Haftrichter bestätigte den bestehenden Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug.