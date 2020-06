Nach vier Jahren: Bahn baut 320 Meter langes S21-Förderband in Stuttgart ab

Vier Jahre lang überspannte ein 320 Meter langes Förderband die Willy-Brandt-Straße (B14) und den Gebhard-Müller-Platz in Stuttgart. Ende des Monats hat das Band seinen Dienst erfüllt. Der Tunnelvortrieb für das Bahnprojekt S21 im Stuttgarter Talkessel ist nahezu beendet. Am Sonntag (28.06.) wird die Anlage endgültig abgeschaltet, am Freitag (26.06.) ging symbolisch letztmals Tunnelausbruch zur Lkw-Verladestelle am Mittleren Schlossgarten. Das teilte die Deutsche Bahn mit.

80.000 Lkw-Fahrten vermieden

Über das Förderband wurde insgesamt knapp eine Million Tonnen Gestein aus dem Fildertunnel und dem Tunnel Obertürkheim zur Lkw-Verladung und von dort zur zentralen Zugverladung am Nordbahnhof verbracht. Mit dem vier Jahre währenden Betrieb der Anlage konnten laut Bahn-Mitteilung rund 80.000 Lkw-Fahrten in der Stuttgarter Innenstadt vermieden werden. Der Abbau des Förderbands wird von Montag, 29. Juni 2020, an vorbereitet. Die eigentliche Demontage beginnt am Montag, 13. Juli 2020, am Gebhard-Müller-Platz im Bereich der Rettungszufahrt zum Fildertunnel. Der Abbau erfolgt in mehreren Stufen bis Ende Juli.

Das Förderband wird Stück für Stück von mehreren Autokranen weggehoben. Um die Krane platzieren und die Förderbandelemente zeitweise seitlich ablegen zu können, müssen auf Grund der räumlichen Enge der Gebhard-Müller-Platz und die B14 mehrfach gesperrt werden.