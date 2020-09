Eine unangenehme Entdeckung hat ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Beethovenstraße am Sonntag (13.09.) gemacht. Gegen neun Uhr stellte der Mann fest, dass ein über ihm wohnender 51-jähriger Mann in der Nacht eine größere Menge Urin auf seinen Balkon geschüttet hatte.

Nach Angaben der Polizei wurde durch den Urin ein Grill, ein Stuhl sowie der komplette Fußboden auf dem Balkon verschmutzt.