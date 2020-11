Neresheim-Elchingen: Unfall mit Leichthubschrauber bei Testflug

Auf dem Flugplatz in Elchingen ist es am Freitagnachmittag beim Testflug eines Einmann-Hubschraubers zu einem Unfall gekommen. Im Rahmen eines Überprüfungsfluges nach einer technischen Wartung geriet der Hubschrauber eines 58-Jährigen gegen 16.20 Uhr ins Straucheln und kippte nach Bodenkontakt seitlich weg. Der Pilot konnte sich unverletzt aus dem Hubschrauber befreien. Der Hubschrauber erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von ca. 80.000 Euro. Ein Fremdschaden entstand nicht. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen vor Ort übernommen und geht derzeit von einem Flugfehler aus. Die Ermittlungen werden morgen fortgesetzt.