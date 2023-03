Normaler Flugbetrieb in Stuttgart nach Verdi-Warnstreik

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach dem Warnstreik der Gewerkschaft Verdi ist der Flugbetrieb am Stuttgarter Flughafen am Samstag wieder normal angelaufen. Alle 134 geplanten Flüge können stattfinden, wie eine Sprecherin am Morgen mitteilte. Tags zuvor waren alle 169 geplanten Flüge ausgefallen, rund 20.000 Passagiere waren davon laut Flughafen betroffen. Am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden hatte der Verdi-Streik schon am Freitag keine größeren Auswirkungen.

Die Gewerkschaft hatte am Freitag zu Warnstreiks an insgesamt vier Flughäfen aufgerufen - neben den beiden Airports im Südwesten waren auch Düsseldorf und Köln/Bonn betroffen. Insgesamt traf es laut Flughafenverband ADV über 76.000 Passagiere. Zuletzt hatte Verdi am 17. Februar am Stuttgarter Flughafen zum Warnstreik aufgerufen. Auch damals wurde der Betrieb dort lahmgelegt. Hintergrund sind laut Verdi Verhandlungen zur Bezahlung in der Luftsicherheitsbranche sowie der Tarifstreit im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen.

Schon zuvor hatte der Stuttgarter Flughafen für Samstag mit einem normalen Betrieb gerechnet. Passagiere sollten aber zur Sicherheit vorab den Status ihres Fluges prüfen, empfahl die Airport-Sprecherin. Vereinzelt könne es vorkommen, dass eine Maschine noch nicht wie geplant am Flughafen ist.