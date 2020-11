Bloß nicht ausruhen, sondern mit voller Kraft weiter voran, heißt es bei Frank Nopper (CDU). Für den 29. November steht die Neuwahl in der Landeshauptstadt an. Im ersten Durchlauf schaffte es Nopper 31,8 Prozent der Wählerstimmen für sich zu gewinnen und lag damit deutlich vorne. Im Interview verrät er, wie seine weitere Strategie aussieht, was er den Backnangern sagt und ob er sein Häusle im Rems-Murr-Kreis gegen eine Doppelhaushälfte in Stuttgart eintauschen