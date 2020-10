OB-Wahl in Stuttgart: Diese 14 Kandidaten wurden zugelassen

14 von 17 Bewerber hat der Gemeindewahlausschuss für die Oberbürgermeister-Wahl am 8. November in Stuttgart zugelassen. Das teilte die Stadt am Dienstag (13.10.) mit.

Der Ausschuss legte in seiner Sitzung auch die Reihenfolge der Namen auf dem Stimmzettel fest. "Die Bewerbungen wurden dabei nach der Reihenfolge ihres Eingangs sortiert", heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung. "Bei zeitgleichem Eingang entschied das Los."

Die Liste der Kandidaten

Die offizielle Reihenfolge auf dem Stimmzettel lautet:

Marian Schreier

Dr. Frank Nopper

Dr. Malte Kaufmann

Hannes Rockenbauch

John Heer

Friedhild Miller

Issam Abdul‐Karim

Marco Völker

Martin Körner

Werner Ressdorf

Sebastian Reutter

Veronika Kienzle

Dr. Ralph Schertlen

Michael Ballweg

Das waren die Kriterien

"Für die Zulassung waren erforderlich: eine fristgerechte, schriftliche Bewerbung (bis zum 12. Oktober), 250 gültige Unterstützungsunterschriften, eine Wählbarkeitsbescheinigung sowie eine eidesstattliche Versicherung, dass die Bewerber nicht von der Wählbarkeit ausgeschlossen sind", heißt es dazu in einer aktuellen Pressemitteilung.

Mit Frank Nopper steht ein Kandidat aus dem Rems-Murr-Kreis zur Wahl. Der jetzige Oberbürgermeister von Backnang hatte seine Kandidatur im Mai bekanntgegeben.