Obergröningen: Fußgänger kommt bei Verkehrsunfall ums Leben, ein weiterer schwer verletzt

In Obergröningen (Ostalbkreis) hat sich am frühen Samstagabend (25.09.) ein Unfall am Ortseingang von Hohenstadt/Abtsgmünd kommend ereignet. Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage mitteilte, waren wohl drei Fahrzeuge daran beteiligt.

Ein 21-jähriger Peugeot-Fahrer, der aus Richtung Hohenstadt kommend nach Obergröningen gefahren war, erfasste einen 35-jährigen Fußgänger. Er soll wohl zu schnell gefahren sein und unter Alkoholeinfluss gestanden haben. Der Fußgänger wollte zuvor aus einem an der Straße parkendem Auto aussteigen. Der 21-Jährige stieß im Anschluss mit einem verkehrsbedingt wartenden Opel-Fahrer seitlich zusammen. Dieser war in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Ein 19-jähriger Fußgänger, der in diesem Augenblick die Straße überqueren wollte, wurde ebenfalls von dem 21-jährigen Peugeot-Fahrer erfasst. Er kam mit seinem Fahrzeug erst nach einem weiteren Zusammenstoß mit einem geparkten BMW zu stehen.

Der 19-jährige Fußgänger kam bei dem Unfall ums Leben. Der 35-jährige Fußgänger erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ortsdurchgangsstraße war bis 10.45 Uhr gesperrt. Es wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet.