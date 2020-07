Obersontheim: Motorradfahrer schwer verletzt, Rettungshubschrauber im Einsatz

Am Montagmorgen (27.07.) wurde ein 31-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall auf der L1066 von Winzenweiler in Richtung Mittelfischbach schwer verletzt. Der Mann kam laut Polizeibericht auf Höhe Rothof am Scheitelpunkt einer scharfen Rechtskurve mit seiner Honda links von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei rutschte er mit seiner Maschine noch rund 30 Meter weiter, bis er im dortigen Grünstreifen liegen blieb.

Der 31-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gefolgen werden. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.