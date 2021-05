Ostalbkreis: Unbekannte sägen Blitzer ab

Mögglingen (dpa/lsw) - Unbekannte sind in Mögglingen (Ostalbkreis) einem stationären Blitzer an den Kragen gegangen. Ein Zeuge bemerkte, dass die Blitzanlage an einer Brücke offenbar abgesägt worden war, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Polizisten fanden die Radarfalle am nächsten Tag unterhalb einer Böschung liegend in Böbingen an der Rems. Die Polizei schätzt den Sachschaden für den kaputten Blitzer auf mehrere Tausend Euro.

