"Perfide Masche" in Stuttgart: Betrüger erbeuten über 100.000 Euro bei Senioren

Betrüger haben am vergangenen Freitag (21.08.) ein Senioren-Ehepaar um ihr Erspartes gebracht. Die Polizei Stuttgart warnt vor der "perfiden Masche" - und gibt Tipps, wie man sich und ältere Menschen davor schützen kann.

Wie die Polizei mitteilt, hatten die 84-jährige Frau und der 90-jährige Mann am Freitag gegen 8.30 Uhr zunächst einen Anruf erhalten. Die Frau am Telefon gab sich als Enkelin der Senioren aus und gab vor, für einen Imobilienkauf Geld zu benötigen. Der 90-Jährige erkannte den Betrug und beendete das Gespräch. Nur kurze Zeit später erhielt er einen erneuten Anruf. Der Anrufer gab sich als Polizist aus und erklärte, er wisse, dass das Ehepaar im Visier von Betrügern sei. Er bat um Unterstützung, die ihm der 90-Jährige zusicherte. Er folgte den Anweisungen des Anrufers und verstaute Goldmünzen, Goldbarren, Schmuck und Bargeld in einem Koffer. Diesen deponierte er in der Herrentoilette eines Restaurants in der Stuttgarter Innenstadt.

Als dem Ehepaar am Nachmittag Zweifel kamen, wählte der 90-Jährige den Notruf. Der Schwindel flog auf. Die Täter hatten den Koffer jedoch bereits abgeholt.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor der Betrugsmasche, die sich aus dem sogenannten "Enkeltrick" und der Betrugsmasche "Falscher Polizeibeamter" zusammensetzt. Sie gibt folgende Hinweise: