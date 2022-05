Personenunfall in Bad-Cannstatt: Frau von einfahrendem Fernzug schwer verletzt

Aufgrund eines Personenunfalls am Bahnhof in Bad-Cannstatt musste am Dienstag (03.05.) der Zugverkehr vorübergehend stillgelegt werden.

Eine verletzte Person

Wie die Pressestelle der Bundespolizei Stuttgart mitteilt, wurde eine Frau von einem auf Gleis 8 fahrenden Fernzug gegen 14:15 Uhr angefahren. Die Frau befand sich dabei in der Nähe der Bahnsteigkante. Laut aktuellem Ermittlungsstand wurde sie dabei schwer verletzt. Es waren Einsatzkräfte der Bundes- und der Landespolizei sowie Rettungsdienst und Feuerwehr im Einsatz.

Die Frau wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Aus welchem Grund es zum Unfall kam, ist laut der Bundespolizei noch unklar. "Durch die vom Triebfahrzeugführer eingeleitete Schnellbremsung wurden bisherigen Informationen zufolge keine anderen Reisenden verletzt," heißt es im Polizeibericht vom Dienstag (03.05.). Die Ermittlungen zum Fall dauern noch an.

Durch den Unfall kam es zu Zugausfällen und Verspätungen auf beinahe allen Strecken. Gegen 15.20 Uhr wurden die Gleise 1-7 dann wieder für den Zugverkehr freigegeben.

"Die Linien S1, S2 und S3 können somit wieder auf ihren regulären Laufwegen verkehren, jedoch nur im 30 Min. Takt," schreibt der VVS in seiner Meldung. Fahrgäste sollen bitte vor Fahrtantritt Ihre Reiseverbindung prüfen und die Ansagen am Bahnsteig beachten.