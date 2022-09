Personenunfall: S2 und S3 verkehren ohne Halt zwischen Waiblingen und Cannstatt

Bei Stuttgart-Sommerrain gab es einen Personenunfall an der S-Bahn. Stand 23.10 Uhr: Die Vollsperrung des Streckenabschnitts gilt inzwischen nicht mehr. Die Züge der Linien S2 und S3 verkehren derzeit in beiden Fahrtrichtungen, aber ohne Halt zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen.

Die Strecke kann laut VVS aktuell nur teilweise freigegeben werden, da die betroffene S-Bahn noch in S-Sommerrain am Bahnsteig steht.

Die Fahrgäste werden gebeten, alternativ die Verkehrsmittel der SSB zu nutzen. Vor Ort an den Haltestellen sollten die Durchsagen und Anzeigen am Bahnsteig beachtet werden.

Nach dem Unfall in Sommerrain wendeten die Linien S2 und S3 zunächst in Bad Cannstatt sowie in Waiblingen und fuhren von dort zurück in die Gegenrichtung. Der Streckenabschnitt zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen war vollständig gesperrt. Eine erste Meldung über den Unfall veröffentlichte der VVS um 21.47 Uhr.